İnegöl’ün sayılı kuruluşlarından biri olan Ortakçı Cam fabrikası 1-31 Ekim ayı Meme Kanseri farkındalık ayı için tesislerindeki tüm kadın çalışanlarına seminer düzenledi.

Ortakçı cam fabrikası ile İlçe sağlık Müdürlüğü İnsan Sağlığı Merkezi (KETEM) ile ortaklaşa düzenlenen seminerde, fabrikada çalışan tüm kadınlara KETEM doktorlarından Fatma Doğan , kadınlarda kanser hastalığında erken teşhisin önemi ve KETEM’in İnegöl de tüm kadınlara ve erkeklere ücretsiz hizmet verdiğini aktardı. Seminere katılan fabrika işçilerine erken teşhisin farkındalığının artması nedeniyle Türk Kanser Derneğinin yayın organı olan ‘Kanseri Yenenler Kulübü’ adındaki kitap da ücretsiz dağıtıldı.

Fabrika çalışanlarından Sena Yalın ise, dünya da ve ülkemiz de meme kanserinin simgesi olarak kabul edilen ‘Pembe Kurdela’ ile ilgili bir konuşma yaptı.

Ortakçı Cam Fabrikası yetkilisi Ayşe Ortakçı Kılcıgil ise, “Fabrika çalışanlarımız bizim için çok değerlidir ve 1-31 Ekim ayı meme kanseri olması sebebiyle çalışanlarımızın kanser konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları için bu etkinliği düzenledik” dedi.

Kılcıgil, her işletmeninde bu şekilde çalışanlarına destek olmaları gerektiğini ve KETEM’in İnegöl de ki hizmetlerini takip ettiklerini ve tüm ekibi çalışmalarından dolayı kutladıklarını ifade etti.