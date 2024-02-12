Beşiktaş Ortaköy’de 2 katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binada bir kadın dumandan etkilenirken, yangın İstanbul’un birçok ilçesinden görüldü.

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak’ta saat 18.20 sıralarında 2 katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede binayı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yan binalara sirayet etmesini engelleyen itfaiye ekipleri, yan binada dumandan etkilenen bir kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında binada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen kadın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangın İstanbul’un birçok ilçesinden görüldü.

Binanın mühürlü olduğunu, arada sırada birilerinin içeri girdiğini söyleyen mahalle muhtarı Yeşim Özer, “Orası vakıflar tarafından mühürlenmiş bir binaydı, metruk bir binaydı. Fakat zaman zaman oraya birileri girip çıkıyorlardı. Yan tarafta da konutlar var. Yani ben ona çok korktum. Mahalleden insanlar değillerdi. Girip çıktıklarını komşularımızdan da duyuyorduk. Aldığımız bilgiye göre yaralı yok. Fakat bir tane yan tarafta oturan yaşlı teyzemiz vardı. Onu da ambulans almış, yani kurtulduğunu ümit ediyoruz. Hastanede şu anda. Hani komşulardan aldığım habere göre yan binalardaki herkes kurtulmuş” diye konuştu.