İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, As Başkan Rıdvan Kocaağa ile Hukuki İşler ve Şirketleşme Sorumlusu Avukat Burak Gönül, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin'e İnegölspor’a verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, kulübümüze desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Zeki Şahin olmak üzere tüm OSB yöneticilerine teşekkür ederek, “OSB Başkanımız Zeki Şahin ile yönetim kurulu üyeleri her sezon kulübümüze ciddi manada destek veriyor. Bu senede sağ olsunlar desteklerini bizlerden esirgemediler. Şahsım ve yönetim kurulum adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin ise İnegölspor’a başarılar dileyerek, “İnegölspor hepimizin takımı. Bu manada bizlerde üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene güzel bir yönetim kurulu oluşturulmuş. İnşallah yıllardır özlemle beklediğimiz 1.Lige çıkarız. Bizler geçmişte olduğu gibi her zaman İnegölspor’umuzun yanındayız” dedi.