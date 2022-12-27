Türkiye sanayisinin yıldızları ödüllerine kavuştu. OSBÜK’ün geleneksel hale getirdiği ‘OSB Yıldızları’nda 38 ildeki 82 OSB’den 77 firma 126 ödül aldı. İnegöl OSB’de faaliyet gösteren Özdilek Ev Tekstil firması ‘Kadın İstihdamını En Çok Arttıran Firma’ ile ‘En Çok İstihdam Sağlayan Firma’ kategorilerinde ödül aldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması sonuçlandı. Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen bir törenle sanayinin yıldızları ödüllerine kavuştu. Ödüller kapsamında, 12 farklı kategoride ilk 10’a giren 77 firmaya 120 plaket verildi. Çalışmada firmaların, Ar-Ge’den ihracata, istihdamdan üretime kadar bir yelpazede yaptığı çalışmalar esas alındı. Ayrıca sıralamada en çok katılımcısı olan ilk üç OSB’ye de ödül verildi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün verdiği bilgilere göre tamamen gönüllülük esasını göre yapılan araştırmada 2021 yılı bilanço verileri dikkate alındı. Araştırmaya 38 farklı şehir ve 82 farklı OSB’den şirket katılım sağlarken, katılımcı firmalar ağırlıklı olarak makine, tekstil, gıda, ana metal ağırlıklı olmak üzere 29 farklı sektörden oluştu.

İNEGÖL’E 2 ÖDÜL

İnegöl OSB’de faaliyet gösteren Özdilek Ev Tekstil firması ‘Kadın İstihdamını En Çok Arttıran Firma’ ile ‘En Çok İstihdam Sağlayan Firma’ kategorilerinde ödül aldı.

Kütükcü, OSB’lerin 2021 yılında bir önceki yıla göre; brüt satışlarını yüzde 75, ihracatlarını yüzde 46,5, istihdamlarını yüzde 11,7, kadın istihdamını ise yüzde 13,8 artırarak adeta yeni bir üretim tarihi yazdığını belirtirken, sanayicilerin gösterdikleri performans ve üretim azmi ile her türlü ödülün, her türlü teşekkürün çok daha fazlasını hak ettiklerini bildirdi.

“SANAYİCİLER, ÜRETİM CEPHESİNİN ASIL KAHRAMANLARIDIR”

Kütükcü, “Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bu dönemde, yükselen küresel enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen bizim sanayicilerimiz yılmadan-usanmadan ısrarla üretti, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdı, dalgalandırmaya devam ediyor. Onun içindir ki; OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır. Bugün Türk sanayisinin nerelere geldiğini görmek isteyen varsa, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, gelsin bizim organize sanayi bölgelerimizi görsün. OSB’lerimizin sanayicisine verdiği hizmetin kalitesine baksın. Sanayicilerimizin güçlü üretim potansiyelini, kalitesini, teknoloji alt yapısını yerinde incelesin. Türk sanayisinin son 30 yılda aldığı yolu, yazdığı başarı hikayelerini görmek isteyen herkes buyursun OSB’lerimize gelsin, üretimi yerinde görsün.”

“OSB’Sİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI”

“Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Ülkemizdeki OSB’lerin sayısı 348’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 34’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 382’ye ulaştı. Sadece bu yıl 16’sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 3’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 19 yeni OSB kuruldu. Yine bu yıl organize sanayi bölgelerimizde 1.600 yeni parsel daha üretime kazandırıldı. Böylece OSB’lerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı.”

OSB’LERİMİZ 2,5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

“Bugün OSB’miz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi. İstihdam da ise rekor üzerine rekor kırıyoruz. 2022 yılında OSB’lerimiz, 188 bin kişiye daha istihdam sağlayarak, 2.5 milyon istihdam rakamına ulaştı. Biz de OSBÜK olarak, 81 ildeki OSB’mizle birlikte başarıdan başarıya koşan sanayicilerimize en iyi hizmeti, en verimli şekilde verebilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. OSB’lerimize ve sanayicilerimize yönelik pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyor, protokoller imzalıyoruz.”

BAKAN VARANK: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 10 MİLYAR TL’YE ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, asgari ücrette yüksek oranlı artış yanı sıra işverene verilen desteğin de artırılarak devam edeceğini belirtti ve 2022’de 5.7 milyar lira olan asgari ücret desteğinin önümüzdeki yıl 10 milyar liraya yükseltileceğini (yüzde 75) bildirdi. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek derdinin ülkeyi yüksek refaha kavuşturmak olduğunu belirtirken, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırırken de her bir ferdin yaşam kalitesinin üst seviyeye çıkarmayı amaçladığını aktardı.

“OSB YAPIMIZ KUSURSUZ MAKİNE GİBİ İŞLİYOR”

“OSB uygulamasının filizleri 1960 yılında Bursa’da atıldı. Artan desteklerle Türkiye geneline yayılmış, kusursuz bir makine gibi etkin işleyen OSB yapımız var. Ülkemizde 2002’de 192 OSB varken, son yıllarda 156 yeni OSB kuruldu ve sayı bugün 348’e çıktı. 2022 yılında ise 16 yeni OSB kuruldu. OSB kanunu çıktığından bu yana en fazla OSB 2022’de kuruldu. Yatırım programında yer alan OSB projelerine 2 milyar liraya yakın harcama yapılarak bu alanda rekor kırıldı. 2002 öncesinde 40 yılda 30 bin civarında olan parsel sayısı bugün 82 bine çıktı. Üretimdeki parsel sayısı 5 kat artarak 11 binden 58 bine yükseldi. Üretimdeki OSB sayısı 264 ve parsellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyede.”

“YER TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Bir yanda yatırım iştahı canlıyken yer sorununu çözemezsek potansiyelimizin altında kalırız. Rekabetçiliğimi kaybetme riskiyle karış karşıya kalırız. Yer talebini karşılamak için yoğun çalışıyoruz. Süreci kısaltmak için ilgili bakanlıklarla iletişim halindeyiz. Üretimdeki sektörel çeşitliliğimiz günden güne artıyor. OSB faaliyet gösteren firmaların yenilik iştahları üst seviyede tutulmasını arzu ediyoruz.