Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangın 4 fabrikaya birden yayıldı. Yoğun dumanın etkili olduğu yangın İnegöl'ün her yerinden gözüküyor. Son yılların en büyük yangın felaketinin yaşandığı İnegöl'e çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ayrıca patlamaların yaşandığı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Yangında henüz yaralı veya ölü olup olmadığı bilinmezken, sık sık patlama seslerinin duyulduğu aktarılıyor. Onlarca ambulansta yangın mahaline sevk edildi.

Detaylar gelecek...