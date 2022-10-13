Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. 1.Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahıska Türkü Sait S.(32) yönetimindeki 16 AVD 417 plakalı motosiklet, petrol istasyonundan cadde üzerine çıkış yapan Dursun Z.(28) yönetimindeki 16 KKK 82 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Hamza G.(20) ve otomobilin sürücüsü ve kızı 2 yaşındaki kızı Elif yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobile yandan çarpan motosikletteki yolcunun havalanarak otomobilin arkasına düştüğü, kazanın heyecanıyla el freni çekilmesi unutulması sonucu geri manevra yapan aracı, sürücü ve vatandaşların durdurup yaralıya çarpmasını engellediği görülüyor.