Bursa İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, elini çalıştığı makineye kaptıran işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde faaliyet gösteren koltuk fabrikasında çalışan Ahmet P., (28) elini makineye kaptırdı. Sağ elinden yaralanan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.