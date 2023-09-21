Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Organize Sanayi Bölgeleri İç Anadolu Bölge Toplantısı için kente gelen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi’nde 11’i büyükelçi 20’yi aşkın diplomatı misafir ettiklerini belirtti.

“BU ÜLKEYİ AYAKTA TUTAN CANLARIMIZSINIZ”

Organize sanayi bölgelerinin ve fabrikaların ülke ihracatı ve istihdamı açısından önemine işaret eden Büyükkılıç, “Organize sanayimizin ve oradaki kuruluşlarımızın sayısı ne kadar artarsa aklımıza istihdam, üretim, ihracat, katma değer, evine ekmek götüren alın teriyle parasını kazanan canlarımız gelir. O açıdan sizler bizim olmazsa olmazımızsınız. Her birinizi alnından, bir kardeşiniz olarak öpüyorum, dua ediyorum, tebrik ediyorum, iyi ki varsınız diyorum. Bu ülkeyi ayakta tutan canlarımızsınız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yeni organize sanayi ve sera organize sanayinin yatırıma, istihdama, üretime vesile olacağını vurguladı.

Yerel yönetimler olarak, insanların hayatını kolaylaştırmak, ekonomiye katkıda bulunmak adına birlik, beraberlik içerisinde ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Büyükkılıç, dayanışma içerisinde yola devam ettiklerini ifade etti.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Başkan Büyükkılıç’ın, ifadeleri ile yüreklerini serinlettiğini belirterek üretimin zor bir süreç olduğuna dikkat çekti. Kütükcü, konuşmasında, “Bir mücadele gerektiriyor üretim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yüzyıl mottosu olarak ilan ettiği yatırım, üretim, istihdam, ihracat mottosu bizim için son derece değerli, son derece önemli. Biz şunu arzu ediyoruz; siz yerel yönetim temsilcimizsiniz dolayısıyla devletin bütün kurumlarımızın bu mottoyu anayasa gibi kabul edip bunun gereğine hep beraber sarılmamız gerekiyor. Siyasilerimizin bizim yanımızda olduğunu bilmek son derece önemli ve değerli. Sanayi tarımın rakibi değil, hem sanayiyi hem tarımı eş zamanlı olarak geliştirmek ve güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.