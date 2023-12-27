Güney Kore'nin Oscar ödüllü filmi "Parazit"te rol alan ünlü aktör Lee Sun-kyun, polis tarafından park halindeki aracında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Güney Kore haber ajansı Jonhap, Lee Sun-kyun'un cansız bedeninin bulunduğu araçla ilgili polis açıklamasında, ölümünün şüpheli olduğu ve intihar ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

48 yaşındaki aktörün aracında tüten bir kömür bloğu bulunması da dikkat çekerken, Lee Sun-kyun hakkında esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrasında Lee'nin televizyon ve reklam projelerini kaybettiğini öne sürdü. Güney Kore'de uyuşturucu kullanımı ağır suç olarak değerlendirilmekte ve ciddi soruşturmalara tabi tutulmaktadır.

Lee Sun-kyun'un hafta sonu boyunca 19 saat boyunca ifade verdiği belirtilirken, polis Lee'nin evinde bir not bulduğunu açıkladı. Aktör, "Parazit" filmiyle 2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında tarihi bir başarıya imza atmış ve İngilizce olmayan bir yapım olarak bu prestijli ödülü kazanmıştı. Ancak son dönemdeki uyuşturucu soruşturması ve yaşadığı zorluklar, ünlü aktörün hayatına mal oldu.