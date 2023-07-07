Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’’Mobil Kanser Tarama’’ aracı hizmet vermeye başlarken, ilk günde 25 kişiye mamografi çekimi, 7 kişiye HPV/DNA testi yapıldı.
Bilecik’te 2021 yılında kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen ’’Mobil Kanser Tarama’’ aracı hizmet vermeye başlamıştı. İlçelerde de hizmetlerine hız kesmeyen ’’Mobil Kanser Tarama’’ aracının son durağı Osmaneli oldu. 40-69 yaş arası tarama yaptırmak isteyen kadınlar ’’Mobil Kanser Tarama’’ aracında mamografi çekimi yaptırdı. Gün boyu hizmet veren araçta toplamda 25 kişiye mamografi çekimi, 7 kişiye HPV/DNA testi yapıldığı bildirildi.