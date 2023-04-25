Estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Osmaneli Belediyesince baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sunulan Tarih Parkı büyük ilgi gördü.

Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Osmaneli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parkları yenileyerek estetik ve modern görünümlerine kavuşturuyor. Bu çerçevede tamamlanan çalışmaları incelemek üzere park alanına giden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, parkın yeni yüzüyle ilçeye çok yakıştığını ifade ederek, “Halkımız parklarımızı yoğun bir şekilde kullanıyor. Yaptığımız her yatırım halkımızda karşılığını buluyor” ifadelerini kullandı.