Osmaneli Belediyesi, yeni belediye binasının temelini atarak ilçeye 100 yıl hizmet verecek bir proje başlatıyor.

Osmaneli Belediyesi, gençler ile birlikte dönemini tamamlamış olan binanın yıkımını gerçekleştirirken, ilçeye en az 100 yıl hizmet verecek yeni belediye binasının temelini atıyor. Bir sonraki dönem projeleri çerçevesinde, mevcut pazaryerini üç kat aşağıya indirerek yeni bir planlama yapılacak. Yapılacak olan proje ile pazaryeri üç kat aşağıda yer alacak, alt katta otopark, birinci kat ve ikinci kat ise pazaryeri olarak kullanılacak. Üçüncü katta ise mevcut alan üzerinde kapalı çarşı ve pazaryerinin üzerinde 7 bin metre kare büyüklüğünde bir meydan ve sosyal alan oluşturulacak. Yeni yapılanma ile pazaryeri sadece bina içerisindeki 3 katlık alanda kurulacak ve vatandaşlar aracını otoparka bırakarak asansörlerle katlarda alışveriş yapabilecek. En üst kattaki meydanda ise vatandaşların havuz başında dinlenip kahvelerini içebilecekleri bir alan oluşturulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli, büyükşehir ölçeğinde yaşanabilir bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Osmaneli, bölgesinde, Türkiye’de ve hatta dünyada marka bir kent olacak potansiyele sahiptir” dedi.