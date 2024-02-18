27. Başkanlar Kurulu toplantısı için Bilecik’in Osmaneli ilçesine gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu (TGK) üyeleri, ilçenin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu (TGK) üyeleri, 27. Başkanlar Kurulu toplantısı için Bilecik’in Osmaneli ilçesine geldi. Geçmişte 18 medeniyete ev sahipliği yapan Osmaneli’ndeki tarihi yapılarına hayran kalan gazeteciler, bol bol fotoğraf çekerek anı biriktirdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, davelilere ilçenin tarihini, projelerini ve gerçekleştirmek istediği hedefleri anlattı. Tarihi evlerin bulunduğu sokakta yürüyüş yapan gazeteciler, daha sonra Aya Yorgi Kilisesi’ni gezdi. Son olarak Osmaneli-Sakarya yolu üzerinde içerisinde 4 şifalı suyun aktığı çeşmeleri barındıran Yunus Söylet İçmeler’e uğrayan grup, ilçeden unutulmaz hatıralarla ayrıldı.