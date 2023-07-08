Bilecik’in Osmaneli ilçesinde TOKİ tarafından başlatılan "100 Konut 11 İşyeri" projesi tamamlanırken, hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaneli’nde "4. Etap TOKİ Projesi" çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bir önceki etap tamamlanan 100 adet konut ve 11 işyeri tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "TOKİ ile "100 Konut 11 İşyeri" projesini tamamladık, sahiplerine teslim ettik. Osmaneli ilçe merkezimizde TOKİ ile 100 adet konut ve 11 işyeri projesini gerçekleştirdik. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği konutlar ilçemizin en değerli konutları oldu" dedi.