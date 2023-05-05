Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçeyi ilgilendiren 4 maddenin ele alınarak görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, tüm meclis üyelerine, oturumu izleyenlere, basına ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, 2014-2019 döneminde Osmaneli için çok güzel çalışmalar yapan ve eserler kazandıran meclis gibi bu döneminde de yeni meclisin birlik ve beraberlik içinde ilçeye değer katmasını diledi.