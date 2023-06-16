Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 3 bin 491 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli Balaban İlkokulunda, protokol mensuplarının yanı sıra velilerin de katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ersin Korkut, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. burada bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Öğrenciler sadece karnesindeki not durumuna göre değerlendirilmesin" diyen Başkan Şahin, "Eğitim her memleketin olduğu gibi bizim de en temel insana odaklı hizmette en önemli unsurumuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmede, onların modern dünyanın gerekleriyle donatma da ve kendi ayakları üzerinde duracak şekilde ve Osmaneli ile beraber bütün memleketimize, memleketimizin bugününe ve istikbaline katkıda bulunacak şekilde yetiştirmek en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

"İyi bir insan iyi bir birey yetiştirmek istiyoruz"

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ise, "Öğretmenlerimizin göstermiş olduğu çabanın biraz daha üstünde çaba göstermesi gerekiyor. Buna mecburuz. Toplumun tüm kurumları aileler başta olmak üzere tüm kadrolarıyla, hepimiz eğitime öğretime destek vermek zorundayız. Dolayısıyla, iyi bir insan iyi bir birey yetiştirmek istiyoruz. Bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Allah’a şükür tüm okullarımızda huzur ve güven içerisinde öğretmenlerimiz, eğitim camiamız gereken özveriyi gösterdiler ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde oldular " dedi.

"Başarı sadece akademik başarı değildir"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve yaz spor okullarına gitmelerini isteyen Kaymakam Ünal, "Başarı sadece akademik başarı değildir. Spor, sanat gibi alanlarda da sosyal gelişme alanlarında da önemli başarılar var. Bunların ayrıca akademik başarıya yansıması da bizi ayrıca sevindiriyor. Çocuklarımızın bu başarısındaki en büyük pay siz ve değerli öğretmenlerimizdir. Sizleri de göstermiş olduğunuz bu azim karşısında tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.