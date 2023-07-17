Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi’nde 36 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Ata Sporları Parkı ile Bursa’yı ata sporlarının merkezi haline getirecek.

Osmangazi Belediyesi, ata sporlarının günümüzde yaygınlaştırılması ve gençlerle tanıştırılması amacıyla yeni bir yatırımı hayata geçiriyor. Armutköy Mahallesi’nde inşasına başlanan Ata Sporları Parkı, geleneksel spor kültürünün yanında, günümüz modern spor dallarını da aynı konsept altında bir araya getirecek. Bir kompleks halinde inşa edilecek tesiste, rahvan atları koşu alanı, padok, at bekleme alanı, tribünler, yürüyüş yolları, basketbol sahası, fitness alanı, seyir terası, çocuk oyun alanı ve sosyal tesisler yer alacak. Bu tesis, atçılığın yanı sıra ata sporları ile ilgili kampların da merkezi haline gelecek. Ata Sporları Parkı, Bursa’nın yeni yaşam alanı olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ata Sporları Parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa’nın sanayi, turizm ve tarımın dışında sporun da merkezi olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Yapmış olduğumuz yatırımlarla spor alanlarını çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin farklı spor branşlarına ulaşabilmesi için havuzlardan, basketbol sahalarına, kapalı spor salonlarından, tenis kortlarına kadar birçok tesis inşa ettik. Armutköy Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Ata Sporları Parkı ile de vatandaşlarımızı ata sporlarımız ile buluşturacağız. Bu tesis, tesis ata sporlarımızın merkezi olacak" ifadelerini kullandı.