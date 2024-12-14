Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait olan ve Alacahırka Mahallesi, Alacamescit Mahallesi, Alaşar Mahallesi, Alemdar Mahallesi, Armutköy Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Başaran Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Çekirge Mahallesi, Çeltik Mahallesi, Çırpan Mahallesi, Çirişhane Mahallesi, Çukurca Mahallesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Dereçavuş Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Nalbantoğlu Mahallesi ve Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 50 adet taşınmazın ihale usulü kiraya verileceği açıklandı.

Evrakları sunma tarihi ve saati 24 Aralık 2024 saat 12:00'a kadar, ihale ve teklif açma tarihinin ise 25 Aralık 2024 saat 10:00 olmasına karar verildi. İşte 50 adet taşınmaz hakkında detaylar şu şekilde: