Osmangazi Belediyesi, mahalle konserleri ile sanatın halkla buluşmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen Balkan Rüzgarı Konseri, Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası ve Menteşeli Cengiz'in performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bu yıl ilk olarak Hürriyet Mahallesi’ndeki Ziraat Parkı'nda başlayan Balkan Rüzgarı Konseri serisi, Demirtaş Mahallesi'nde devam etti. Konser, yerel halktan büyük ilgi gördü. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası’nın yanı sıra, solistler Hatice Çiçek ve Saynur Eren Süleymanoğlu ile Menteşeli Cengiz, Balkanların en sevilen ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.

Müzik ve Eğlence Dolu Bir Gece

Konser alanı, yüzlerce müzikseverle dolarken, katılımcılar hareketli şarkılar eşliğinde dans ederek eğlenceli bir akşam geçirdi. Sanatçılar, performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca, etkinlik alanında kurulan stantlarda Balkanlara özgü lezzetler de tanıtıldı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konserin sonunda sanatçılara çiçek takdim ederek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Bu tür etkinliklerle hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de toplumsal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Osmangazi Belediyesi, sanat dolu bu etkinliklerle mahallelerdeki sosyal hayatı canlandırmaya devam edecek.