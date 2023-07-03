Kaçak yapılaşmaya karşı ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi 2023 yılında da sürdüren Osmangazi Belediyesi, yılın ilk yarısında 33 kaçak yapıyı yıktı.

Uyuşturucu madde kulananların mesken tutması dolayısıyla yoğun şikâyetlere konu olan metruk binaların yıkılması noktasında da çalışmalar yürüten belediye ekipleri, 6 aylık süreçte 43 metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek mahallelere nefes aldırdı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılara göz açtırmıyor. Kent merkezinden kırsal bölgelere kadar ilçe genelindeki imara uygun olmayan kaçak yapıların tespitini yapan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemleri tamamlanan ruhsatsız yapıları tek tek yıkıyor. Özellikle Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası’nın kaçak yapılar ile yok olmaması adına yürüttüğü mücadele ile dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, 2023 yılının ilk 6 ayında kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan 33 ruhsatsız yapıyı yıktı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda her fırsatta uyarıyor.

Osmangazi Belediyesi, ayrıca uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikâyetine sebep olan metruk binaların yıkılması için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. 2023 yılının ilk yarısında hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden 43 metruk bina yıkıldı.