T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/568 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/568 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 3897 ada, 9 nolu parselde, 2.575,40 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın 12 / 625 hissesi olup hisse oranında borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde;

Beyan; Bursa 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31.05.2019 tarih 2019/839 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

Beyan; Doğal Sit- Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır. Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı

Şerh; Hisse Üzerinde: İhtiyati Tedbir: Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.05.2023 tarih 2022/599 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile,

Şerh; Hisse Üzerinde: Kesinleşmiş Mahkeme Kararı vardır (Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.07.2024 tarih 2022/599 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile)

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerindoğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılıcaktır)

Satışa konutaşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 3897 ada, 9 nolu parselde, 2.575,40 m² miktarlı ve ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın 12/625 hissesi olup ,1 / 1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İlave İmar Planı kapsamında, Yençok:15,50 m, 5 Kat, Emsal: 1.25 Yerleşik Konut Alanında olduğu belirtilmektedir. Parselin fiili durumda üzerinde yapı bulunmamakta olup çevresinde apartman ve otel yapıları bulunmaktadır. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında inşaat faaliyetleri devam etmekte ve konum olarak ulaşım sorunu olmayan ana ulaşım yoluna, metro istasyonuna, ana caddelere yakın konumda bulunmaktadır. Parselin iki yola cephesi bulunmakta olup yollar arasında kot farkı bulunmaktadır. Parsel yamuk formundadır. Taşınmaz Doktor Rüştü Borlu Caddesi ve Kükürtlü Caddelerine cephe, Ankara Yoluna 25 m ve Kültürpark Metro İstasyonmuna 350 m uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumda olduğu anlaşılmıştır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 3,30 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 2.225.250,00 TL ( borçluya ait 12/625 hissenin değeri) KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 14:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.