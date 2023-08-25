Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin ilçede yaptığı yabancı dilde tabela denetimleri sonuç verdi. İlçede faaliyet gösteren yabancı uyruklu esnafların işlettiği iş yerlerinde artık kurallara uygun olarak Türkçe tabela takılıyor.

Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu esnafların işlettiği dükkânlarda bulunan yabancı dildeki tabelalar Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerle yerini standartlara uygun Türkçe tabelalarla değiştirildi. Zabıta ekipleri düzenli olarak denetim yaparken yabancı uyruklu esnafların tabelalarının standartlara uygun olup olmadığını denetliyor. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor. Darmstadt Caddesi’nde tabela denetimi yapan zabıta ekipleri yaptıkları sık denetimler sayesinde yabancı uyruklu esnafların işlettiği işletmelerin tabela kuralına büyük ölçüde uyduğunu tespit etti. Bu arada cadde ve sokakları işgal eden esnaflara ise cezai işlem uyguladı.

Yönetmelikte yabancı uyruklu esnafların işlettiği dükkânlarda tabelalardaki yazıların oranı yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 ise yabancı yazıyı geçmeyecek şekilde olması gerekiyor. Zabıta ekipleri, esnafları yasa ve yönetmeliklere uyması konusunda denetleyerek sık sık uyarıyor.