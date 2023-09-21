Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki 254 okula verdikleri destekle eğitimin kalitesini yükselttiklerini belirtti.

Bursa’nın köklü okullarından Bursa Anadolu Kız Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar, ilim yuvaları olan okulların ihtiyaçları noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Osmangazi İlçe Kaymakamı Ali Partal ile birlikte ziyaret ettiği tarihi okulda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Dündar, ilçedeki her okulda bir izlerinin bulunduğunu ifade etti.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Okullarımıza sahip çıkıyoruz. Osmangazi ilçesindeki her okulumuzda mutlaka bir çivimiz, bir hizmetimiz ve katkımız vardır. Bunun yanında öğrencilerimize de malzeme ve yardımcı kitap konusunda, bilgi evleri ve kütüphane hizmetlerimiz ile katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda öğrenim görmesi için destek veriyoruz. Her zaman onların yanındayız. Sizlere düşen görev planlı ve programlı bir şekilde çalışmak. Zamanı en iyi şekilde siz yönetin. Kendiniz yönetirseniz başarıya ulaşırsınız. Biz büyük bir aileyiz. Bu birlikteliği yakaladığımız zaman önümüzde hiçbir engel duramaz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Dündar, Bursa Anadolu Kız Lisesi öğrencilerine Kaymakam Partal ile birlikte TYT üniversiteye hazırlık yardımcı kitap seti hediye ederken, okulda antika eşyaların sergilendiği müzeyi de inceledi.