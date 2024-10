Osmangazi Belediyesi’nin dağ ve ova köyleri için hazırlayıp ilçe merkezindeki mahallelere taşıdığı ‘Mahallemizde Şenlik Var’ etkinliklerinin bu haftaki durağı Emek ve Bağlarbaşı mahalleleri oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 32 dağ ve ova köyünde düzenlemek için hazırlanan ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinlikleri, kırsaldaki mahallelerin ardından merkezdeki mahallelerde düzenlenmeye devam ediyor. Her hafta sonu iki mahallede düzenlenen etkinliklere bu hafta Emek ve Bağlarbaşı mahalleleri ev sahipliği yaptı. Her iki mahallede de gerçekleştirilen etkinliklere, 7’den 70’e her kesimden mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Müzik, dans, eğlence ve sanat dolu etkinlikler ile yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlendi.

Çevre mahalleleri de kapsayacak şekilde Emek Adnan Menderes Açık Pazar Alanı ve Bağlarbaşı Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, sihirbaz gösterisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile büyük bir mutluluk yaşadı. Yetişkinler ise Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun söylediği birinden hareketli şarkılar ile coşku dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Adnan Menderes Açık Pazar Alanı’nda düzenlenen ‘Mahallemizde Şenlik Var’ etkinliklerine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte katıldı.

Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun söylediği birinden hareketli şarkılar eşliğinde oynayıp halay çekerek mahalle sakinlerinin eğlencesine ortak olan Başkan Aydın, “Kırsal mahallelerimiz için düzenlediğimiz Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerini Mahallemizde Şenlik Var adı ile ilçe merkezindeki mahallelerimize taşıdık. Çocukluğumuzda köylerde ve mahallelerde düzenlenen hıdrellez ve köy hayrı gibi gelenekleri, günümüze yaşatıyoruz. Yaşlısından gencine kadar tüm mahalle sakinleri bu etkinlikler ile bir araya geliyor. İnsanoğlu sadece karnını doyurarak yaşayamıyor, ruhunu da doyurması gerekiyor. İnsanların ruhunu doyurması için bu tür sosyal etkinlikler son derece önemli. Osmangazi Belediyesi olarak bu tür etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.