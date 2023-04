Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri çerçevesinde açılış töreni ve fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beylikten cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun ilk kapısı olan kadim şehir Bursa’nın fethinin 697’nci yıl dönümü, Osmangazi Belediyesinin hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Her yıl büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleşen etkinlikler için bu yıl 11 ilde yaşanan asrın felaketi dolayısıyla daraltılmış bir program hazırlandı.



Tören öncesinde protokol, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinde dua etti. Tophane Meydanı’nda mehteran ve kılıç kalkan gösterisiyle başlayan programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Gazi’yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Bursa’nın fetih günü etkinliklerini Osmangazi Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiklerini ve her yıl çeşitli programlarla kutlandığını belirten Başkan Dündar, "Bu etkinlikler, resmi törenlerin dışında halkın büyük bir coşku içinde, tüm Bursa’nın her yıl Nisan ayında farklı etkinliklerle tarihi günleri yâd etmek, o günleri geleceğe taşımak ve aynı felsefeyle geleceğe yön vermek amacıyla yapılıyor" dedi.

Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’nın binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve insanlığın en kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bu güzel şehir, asıl ruh ve karakterini 697 yıl önce Bursa surlarının önüne dayanarak, burçlarına bayrağını diken atalarımızın elinde kazanmıştır. Çünkü cesaretin, yiğitliğin ve kahramanlığın birer timsali olan atalarımız ne şan, şöhret, ne de para, pul, ganimet için yürüdüler. Onların yürüyüşü insanlığa hakkın, adaletin ve merhametin kutlu nefesini taşımak, mazlum milletlerin yaralarını sarmak, dertlerine ortak olmak içindi. Gittikleri yerlerde hiç kimsenin rengine, ırkına, diline bakmaksızın huzur ve adalet götürmüşlerdir. Onlar böyle yüksek bir ruhun taşıyıcıları idiler" diye konuştu.



"Tarih geleceğe açılan kapımızdır"

Osmangazi Belediyesi olarak tarihin bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam etiklerini anlatan Başkan Mustafa Dündar, "Tarihten bize kalan hanlara, hamamlara, camilere, türbelere sahip çıkmak, ihya etmek nasıl boynumuzun borcu ise atalarımızdan kalan ruha, karaktere ve manevi mirasa sahip çıkmak da o kadar önemli ve boynumuzun borcudur. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Etkinlikleri’nin 18.’sini bu borcun bir ifası olarak gerçekleştiriyoruz. Tarih geleceğe açılan kapımızdır. Molla Fenariler, Somuncu Babalar, Üftadeler, Emir Sultanlar ile yoğrulan bu fetih ruhunu, yaptığımız etkinler ile gelecek nesillerimize aktarabilmeyi ve nesillerimizin bu ruh ve karakter ikliminde şekillenmesini ümit ediyorum. Çünkü biliyoruz ki başta Kudüs olmak üzere, zulmün hüküm sürdüğü her yerde huzuru, adaleti ve kardeşliği sağlayacak tek güç bu ruhta mündemiçtir" şeklinde konuştu.

Bu yıl fetih yürüyüşünü yaşanan büyük afet sebebi ile daraltılmış olarak gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Dündar, “Yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle kalbimiz buruk. Bu büyük depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak deprem bölgesinde, işte bu fetih ruhu ile yaraları sarmaya ve depremzedelere umut olmaya devam ediyoruz. Alt yapı çalışmaları, prefabrik kentler ve aşevlerimiz ile Bursalı halkımızın yardım hissiyatını deprem bölgesinde temsil ediyoruz. Rabbim bir daha böyle büyük afetlerden bizleri muhafaza etsin” diyerek sözlerini tamamladı.



"Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol göstermektedir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın geçmişten aldığı kuvvetle geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir şehir olduğunu ifade ederek, “Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol göstermektedir. Bursa demek Saraybosna demek, Üsküp demek, Kırcaali demek, Prizren demek, Mamuşa demek, Batı Trakya demektir. Bursa demek, Anadolu demek velhasıl Osmanlı demek. Nice seyyah, bu kadim şehri gezmeye doyamadı. Nice şair ve yazar kelimelerle anlatmaya çalıştı. Orhan Bey zamanında sur dışına taştı bu şehir. Hüdavendigar zamanında Balkanlar’a uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin zirvesine ulaştı. Fatih Sultan Mehmed’den sonra da manevi başkent olarak anıldı” şeklinde konuştu.



"Ecdadımızdan miras kalan bu kutlu emaneti geleceğe taşımak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz"

Bursa gibi bir şehrin sakini olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Aktaş, “Tarih ile tabiat, tarım ile turizm, sanayi ile teknoloji birbirini bu şehirde tamamlıyor. Ecdadımızdan miras kalan bu kutlu emaneti, geleceğe taşımak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. Osmangazi Belediyemiz tarafından geleneksel hala getirilen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, hafızamızı tazelemek için iyi bir fırsat oluyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Bursa’ya emeği geçenleri rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da konuşmasında Bursa’nın fethinin 697’nci yıl dönümünün kutlu olmasını dileyerek, “Kadim şehrimiz Bursa, Ertuğrul Gazi’nin hayali, Osman Gazi’nin vasiyeti, Orhan Gazi’nin mirası olarak bizlere emanet. İnşallah, bu emanete hep birlikte sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Hep birlikte Bursa’mızı daha iyi yerlere taşımak için büyük gayretler gösteriyoruz. Ecdadımıza bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü etkinliklerinin bu yıl 18.’si düzenleniyor. Tarihimize sahip çıktığı ve geleceğe taşıdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar, Saltanat Kapı’dan başlayarak Ulucami önünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne kadar Fetih Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “Geçmiş olsun Türkiyem”, “Yaraları Birlikte Saracağız”, “İyileşeceğiz, Güçleneceğiz” pankartları ile deprem bölgesi de unutulmadı. Yürüyüş sonrasında Fetih Müzesi’nin bahçesinde vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bosna Hersek Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç, meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.