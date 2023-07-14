Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kurslarına katılan genç ve çocuklar yüzmeyi öğrenerek sertifikalarını aldı.ANKARA (İGFA) - Yaz dönemi yüzme kurslarının 13 Haziran’da startını veren Osmangazi Belediyesi bugüne kadar 2 bin 338 genç ve çocuğa yüzme dersi verdi.

Bu kurslarda eğitim gören genç ve çocuklar sertifikalarına kavuştu. Yeni Karaman Havuzu’nda yüzme dersi eğitimi alan606 genç ve çocuk burada düzenlenen törenle Osmangazi Belediye Başkan YardımcılarıBülent Hamdi Cingil ve Erkan Albayrak’ın elinden sertifikalarını aldı.

Törende sertifikalarını alan çocukların ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü.

Sertifika töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, "Osmangazi Belediyemiz ilçemize üzerine düşen her türlü hizmeti yapmakla beraber bir yandan da gençlerimizin sporla tanışıp gelişmesini sağlaması için yaz spor okullarını düzenliyor. Bu okullarda 8-16 yaş kategorisindeki yüzme kurslarının 3’üncü dönemi tamamlandı. Bu dönem içerisinde 2 bin 338 gencimiz yüzme eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Bugün Yeni Karaman Havuzumuzda606 genç kardeşimizin sertifikasını veriyoruz. Spor hizmetlerimiz devam ediyor. Belediyemiz bu kursları 4 dönem olarak planladı. 4 dönemde yüzme kategorisinde yaklaşık 10 bine yakın genç ve çocuğumuz yüzmeyi öğrenecek. Judo, tekvando ve kort tenisi kurslarımızda devam etmektedir" dedi.