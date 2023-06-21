Osmangazi Belediyesi’nin çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine yardımcı olmak, onları farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak boş zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın 2023-2024 dönemi başladı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Soğanlı, Fatih, Demirtaş ve Karaman Yüzme Havuzları, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların akınına uğradı. Çocukların tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla 13 Haziran’da başlayan Yaz Dönemi Yüzme Kurslarının ilk dönemine toplam 1000 sporsever kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı programda 9 dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan kursiyerler, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrıldı.

En çok ilgi yüzmeye

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla Bursa’nın spor kenti olarak anılmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi’nin yaz dönemi yüzme kurslarının hafta içi programında çocuklar 10.00-17.00 saatleri arasında birer saatlik dilimler halinde haftanın dört günü eğitim alıyor. 2 hafta boyunca süren hafta içi programlarında minik kulaçlar, toplam 8 saat yüzme eğitimi görüyor.

Bunun yanı sıra hafta sonu programlarında ise 11.00-16.00 saatleri arasında 4 hafta eğitim alan minik sporcular, birer saatlik verilen eğitim ile birlikte toplam 8 saat yüzme eğitimi alarak kursu tamamlıyor. Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdim ediliyor. Aynı zamanda Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde 04 Temmuz itibariyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-16.00 saatleri arasında 5 yaş grubu öğrenciler için yüzme kursu verilmesi planlanıyor.

Yaz Spor Okulları’nın çocuklar ile renklendiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, kentimize değer katan, özellikli ve kaliteli hizmetlere imza atıyoruz. Evlatlarımızın vakitlerini verimli geçirebilmesi için her yıl Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan insanımızın faydalanması için hayata geçirdiğimiz tesislerimizin dolduğunu görmek, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu sonuç bizleri oldukça mutlu ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte havuzlarımız cıvıl cıvıl oldu. Yüzmenin yanında judo, taekwondo, kort tenisi ve masa tenisi branşlarımızla bu coşkuyu sürdüreceğiz. Böylece sporla tanışan çocuklarımızı alt yapımıza kazandırarak geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz” dedi.