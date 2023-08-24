Bursa'da Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarında çok sayıda Bursalı vatandaş iş sahibi oluyor.BURSA (İGFA) -İş arayan vatandaş ile personel arayan firmaları buluşturan istihdam buluşmalarının bir yenisi gerçekleşti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Altıparmak’taki hizmet binasında gerçekleşen istihdam buluşmasına 200 kişi başvuru yaptı.

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) yıl boyunca yaptığı çalışmalarla personel arayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirip istihdama büyük katkı sağlıyor. Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi’ne işe alacağı 45 personeli Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarında buldu.Hastane insan kaynakları personeliyle buluşturan istihdam buluşmasında bir araya gelen 45 kişi aynı gün içerisinde iş sahibi oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Altıparmak'taki hizmet binasında yapılan görüşmeden iş sahibi olarak ayrılan vatandaşlar mutlu olarak evlerinin yolunu tuttu. Vatandaşlar iş bulmalarında arıcılık eden OKİM yetkililerine teşekkür etti.

Ocak ayından bugüne kadar düzenlenen 7 aylık istihdam buluşmasına 6 bin 9 kişi başvuru yaptı. 7 aylık süreçte 20 firmayla görüşen 200 kişi bu buluşmalarda iş sahibi oldu. Osmangazi Belediyesi, BTSO, İş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri 515 firmayla kendilerine başvuru yapan vatandaşların işe alınması için görüşme gerçekleştirdi. Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) yetkilileri firmalar tarafından kaynakçı, dokumacı, tekstil için boyahane operatörü, aşçı ve aşçı yardımcısı talebinin çok fazla olduğunu belirterek bu dallarda iş arayıp başvuru yapanların firmalar tarafından hemen işe alındığını belirtti.