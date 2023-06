Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin hayatını ve eserlerini anlatan, “300. Yılında İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı” isimli kitap Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla kültür hazinesine kazandırıldı.

Anadolu’da yetişen büyük velilerden olan ve Bursa’da çok sayıda talebe yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin hayatını anlatan İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı isimli kitap, Bursa’nın kültür ve manevi hayatına sahip çıkan Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Mimar Hayrettin Eldemir tarafından kaleme alındı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen kitabın tanıtım toplantısına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Prof. Dr. Ali Namlı, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Prof. Dr. Mustafa Kara, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, kitabın yazarı Mimar Hayrettin Eldemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel havasında geçen tanıtım toplantısında konusunda akademisyenler, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin hayatını ve İslam alemine kazandırdığı eserleri anlattı.

“Kültür hazinemize yeni bir eser kazandırdık”

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tarihine, yeşiline ve doğasına sahip çıktığı ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehrimizin, tarihine, yeşiline ve doğasına sahip çıktığı kadar kültürüne ve manevi hayatına da sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri projelerle modern şehri inşa ederken tarihi mirası da ayağa kaldırdıklarına dikkat çeken Dündar, “Bugüne kadar yaptığımız birçok tarihi eser restorasyonunun yanında İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi’nin yenilenmesi de bizlere nasip oldu. Osmangazi Belediyesi’nin 160’ın üzerinde basılı eseri var. Kültür ve edebiyat dünyamıza birçok önemli eser kazandırdık. Şimdi de belediyemizin destekleriyle hazırlanan ‘300. Yılında İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı’ kitabının tanıtımını yapıyoruz. Bu eser hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli eseri kaleme alan Hayrettin Eldemir ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

“Bursa dualı bir şehir”

İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhul Beyan tefsirinin hatimlerinden bahseden Prof. Dr. Ali Namlı da Bursevi Hazretleri’nin eserlerinde Bursa için çok fazla duası olduğunu belirterek, “İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, İstanbul’da müritliği zamanında bir rüya görmüş. Rüyasında şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi, seni Bursa’ya halife tayin ettim diyor. 10 yıl Üsküp ve civarında bulunduktan sonra Bursa’ya geliyor rüyası tahakkuk etmiş. Zatın yazmış olduğu Tamammü’l-Feyz Fi Babi’r Rical, isimli eserde tasavvufun mahiyeti ve kendi hayatıyla ilgili bilgiler var. Bu eserin girişinde zat Bursa için bütün beldelerden daha üstün bir belde diye bahsediyor. Ayrıca Alah’ın has kullarından pek çoğunun kabirlerinin ve istirahatgâhlarının bulunduğu şehir diye anlatıyor. Bir şiirde Bursa şehrini ziyaret edecek olsan, tüm dünyanın özetini görmüş olursun diye bahsediyor. Bursa’yı görürsen dünyayı görmüş gibi olursun diyor. Bursa için dua ediyor. Bursa dualı şehir, Bursalılar büyük zatlardan dua almış bir şehirde yaşıyor. Bursevi Hazretleri şöyle dua ediyor. Allah-ü Teala Bursa’yı her zaman her vakitte afetlerden musibetlerden korusun bu şehrin sakinlerini genel ve özel olarak en güzel hayat ve bolluk üzere kıl diye dua ediyor. Büyüt zatın başka eserlerinde de Bursa için duaları var” diye konuştu.

İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin eserlerine ve hatırasına hizmet eden Mahmut Nâsıh Efendi’nin hayatını anlatan Doç. Dr. Murat Yurtseven, “İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin önemli gördüğü makalelerinden 750 tanesini ve 3 bin tane şiirini büyükçe ebatta kitapta topluyor. Bu kitaba Sübhatüs Salihin adını veriyor. Bu eser İnebey Kütüphanesi, genel numara 1700’de kayıtlıdır. Kitap bin sayfadır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin dergahında güney ve kuzey olmak üzere iki hazire vardır. Kuzey haziresinde çok müstesna bir zat Mahmut Nâsıh Efendi mahdumdur. Mahmut Nâsıh Efendi vefat ettiğinde devrin valisi Halil Paşa’nın rüyasına giriyor ve benim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine derin muhabbetim vardır, beni onun civarına gömün diyor. Halil Paşa adamlarını gönderiyor ve bahsettiğimiz kuzey haziresine defnediliyor. Mahmut Nâsıh Efendi’nin İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerine ve hatırasına hizmeti geçmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Kara ise İsmail Hakkı Bursevi ile ilgili çok önemli bir eser ortaya çıktığını belirterek, “İsmail Hakkı Bursevi Dergâhıyla ilgili Hayrettin kardeşimizin güzel bir çalışması oldu. Genel anlamda tasavvuf kültürüyle ilgili eser yazma konusunda altın madalya İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin onda hiç şüphe yok. Bu güzel eseri çıkartan Hayrettin Eldemir’i de tebrik ediyorum” dedi.

“Pencere pervazına yazılmış beyitlerin izini sürdük”

Kitabın yazarı Mimar Hayrettin Eldemir de inşasının 300. yılında kaleme aldığı eserin bir merak ve iz sürmekle başladığına vurgu yaptı. Eldemir, “Okuduğum bir kitapta, 1980’li yıllarda tekkede yapılan bir tadilatta pencere pervazındaki beyitlere ait fotoğraf gördüm. Biz 33 yıl önce öğrenci iken o ahşap parçadaki beyitleri yerinde görememiştik. Hayat, bir iz takip işidir. Buraya konulan beyit, kendi el yazıları mıdır? Kısacası bu kitap, bir merakla başlayan çalışma oldu. Biz iz sürmeye çalıştık. Bu iz, bizi Bursevi ile alakalı olarak ne kadar eser yazılmışsa bunların okunmasına teşvik etti. Bugün hayatta bulunan ve Bursevi ile ilgili bir şeyler kaleme almış tüm şahsiyetleri ziyaret etmeye çalıştım. Mülakatlar gerçekleştirip, sorular sordum ve meraklarımı giderdim. Bu çalışmayı yaparken şu dikkatimi çekti; 3 asır önce yaşamış ilmi tevhid ile hayli yüksek mertebelere ulaşmış bir zatın, inci tanesi gibi yazdığı metinleri okumakta bile aciz kaldığımı gördüm. İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı’nın süregelen Bursa dergâhları içerisinde, inşasının 300. yılında dahi aktif olup Bursa dini hayatı için kullanılıyor olması hazretin bir kerameti olsa gerek.” ifadelerini kullandı.

Eldemir, bu eserin ortaya çıkmasında emeği olan başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere bütün herkese teşekkürlerini sundu. Toplantı sonrasında Mimar Hayrettin Eldemir, katılımcılara yeni kitabını imzaladı.