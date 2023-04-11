Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Tenis Akademi ile İstanbul’da düzenlenen turnuvalara damga vurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İstanbul Taç Spor Kulübü’nde düzenlenen 9 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Müsabakada göz dolduran Ada Türkyılmaz, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne oturdu. Bunun yanı sıra İstanbul Ataşehir Tenis Kulübü’nde gerçekleşen 10 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda boy gösteren Demir Ay kendi grubunda altın, Nejat Zorlu ise gümüş madalyasına kavuştu.

Tenis branşında büyük ivme yakaladıklarını söyleyen Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, sporcularıyla gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı.