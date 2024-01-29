Kocaeli’nin Derince ilçesinde 19. yüzyılda lezzetiyle öne çıkan ve Osmanlı saraylarında tüketilen Çenesuyu, 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde "Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası" ödülünü kazandı.

Derince Belediyesi tarafından işletilen ve tarihi Osmanlı dönemine dayanan Çenesuyu; Türkiye’de Kocaeli’de başta olmak üzere, Sakarya, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Konya ve Bolu’da distribütör sistemiyle çalışıyor. İngiltere, Hollanda, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere de ihracatı yapılan Çenesuyu, Kocaeli’nin önemli markaları arasında yer alıyor.

Osmanlı’dan günümüze uzanan damak tadı ve marka değeri ile hem iç hem de dış pazarda kendisine yer bularak ülke ekonomisine katkı sunan Çenesuyu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün girişimleri ile cam şişe olarak üretilerek, piyasaya sunuldu.

Asırları aşan lezzeti, mali disiplini ve sürdürebilir yurt içi ve yurt dışı bayilik sistemi ile yüzlerce sektör firması arasından örnek gösterilen Çenesuyu, bu kez çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Çok sayıda marka ve kuruluşun katıldığı 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası" ödülünü kazanan Çenesuyu, bu başarısını elde ettiği ödülle birlikte taçlandırmış oldu. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Çenesuyu A.Ş. Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu katıldı.

Çenesuyu adına Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası ödülünü alan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar yaptığı, "Bizlere bu değeri katan ve gururu yaşatan kıymetli Çenesuyu ailesine, yurt içi ve yurt dışındaki tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ödülü başta Gazze olmak üzere her zaman yanında olduğumuz ve kurumsal yardımlarımızı sürdürdüğümüz tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize ve ülkemizi sarsan 11 ilimizi kapsayan asrın felaketi depremzede halkımıza ithaf ediyoruz" dedi.