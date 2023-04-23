Osmanlı Teşkilatı 81 ilin başkanları ile Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın memleketi Batman'da buluşuyor.YenibaharTV (BATMAN İGFA)

Genel Başkanlığa Mehmet Ali Arslan'ın gelmesiyle gelişimini hızlandıran ve kısa sürede Türkiye'de 81 il ve yüzlerce ilçe ile dünya genelinde 256 noktada örgütlenmesini oluşturan Osmanlı Teşkilatı temsilcileri Batman ilinde 3 günlük kampa giriyor.

Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın memleketi olan Batman'da 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek buluşmada, örgütlenme faaliyetleri ve uygulanacak stratejiler istişare edilecek.

Osmanlı Teşkilatı’nın dünya başkentleri genelinde aralarında Kanada, Amerika, Finlandiya, Almanya'nın da olduğu 30'a yakın noktada önümüzdeki dönemde açılması planlanan temsilciliklerin faaliyet esaslarının da tartışılacağı istişare toplantısı sonrası teskilat başkanları için Batman ve bölge gezisi turu da gerçekleştirilecek.

Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın toplantı sonrası düzenleyeceği basın açıklamasında da önemli bilgiler paylaşacağı da belirtildi.