"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Macar gazeteciler Tekirdağ’a akın etti. Macar basın mensupları, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Macar yazar Mikes Kelemen Parkı’nı ziyaret etti.

Macar gazeteciler, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi II. Frenc Rakoczi’nin kaldığı Rakoczi Müzesi’ni gezerek, Müze Müdürü Ali Kabul’den bilgi alarak müzeyi gezdi. Macar basın mensupları, daha sonra sahil dolgu alandaki Barış ve Özgürlük Parkı’ndaki Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı’nda incelemelerde bulundu; burada bol bol fotoğraf çektirdi.

Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, "2024 yılı bildiğiniz gibi Türk-Macar Dostluk Yılı ilan edildi. Bu kapsamda Tekirdağ’ımızın çok önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Rakoczi onların çok değer verdiği bir komutanları dolayısıyla da Macar halkı, Tekirdağ’ımızı çok iyi tanıyor ve gezilerine mutlaka ve mutlaka Tekirdağ’ımızı dahil ediyorlar. Ben de Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı olarak onları karşılıyorum, şehrimiz hakkında bilgiler veriyorum. Tarihi ve turistik yerlerimizi gezdirmeye çalışıyoruz. Mutlaka daha fazla Macar turist bekliyoruz. Bu sene yapacağımız festivalde, daha doğrusu her festivalimizde bir günü Macar Günü olarak kutluyoruz. Bizim bu günümüz bu sene çok daha farklı etkinliklerle ve daha zengin olarak yapılacak. Bu aşamada da çok daha fazla, Macar heyetinin buraya geleceğini düşünüyoruz. Özellikle belediye başkanları, milletvekilleri, parlamenterleri, bürokratları ve Macar halkı bizi burada ziyaret edecekler" dedi.

Macar Gazeteci Bulchu Pekh ise yaptığı açıklamada, "Merhaba Türk arkadaşlar, biz Macar Ulusal Medya Merkezinden geldik, davetiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için de Türk-Macar dostluğu önemli bir şey. Rakoczi’nin anıları değerli. Türkler ve Macarlar aynı yerden geldik, biz de eski zamanlarda beraber yaşadık ve ayrıldık ama bunun anısını hatırlamak istemiyoruz. Bu yüzden davetiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.