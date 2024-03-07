Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAGÜSAD ile birlikte Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) görenleri Sakarya’nın geçmişine götüren bir sergiye kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini önceleyen ve tarihe vefa gösteren organizasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 5 değerli fotoğrafçının şehrin eski tarihlerini anlatan fotoğraflarının yer aldığı bir sergi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) açıldı. Sakarya Güzel Sanatlar Derneği 28. yıl etkinlikleri çerçevesinde fotoğrafçı Hayri Yazıcıgil’in anısına açılan sergi ilk günden yoğun ilgi gördü. Sergilenen fotoğraflar arasında Sakarya’nın doğal güzellikleri, eski tarihli sembol fotoğrafları ve şehrin değerlerini yansıtan çok kıymetli kareler yer alıyor.