Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan OSMEK, yeni dönemde dış ticaret, ön muhasebe, el sanatları, işaret dili, diksiyon ve bilgisayar gibi klasik eğitimlerin yanı sıra Almanca, lojistik, epoksilin de içinde bulunduğu 95 farklı branşta hizmet verecek.

Vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; bu yıl Soğanlı, Emek Yakup Aktaş, Hüdavendigar, Ördekli, Seyyid Usul, Haraççıoğlu, Demirtaş, Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Dobruca, Altınova, Yeniceabat, Tuna, Hamitler, Mehmet Akif, Çeltik, Kükürtlü, Elmasbahçeler, Emek FSM ile Emek Adnan Menderes Mahallesi’ndeki 23 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerlere kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim edilecek.

OSMEK kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, (0224) 444 16 01 numaralı telefondan 1869 dahili hat üzerinden veya http://osmek.osmangazi.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek.