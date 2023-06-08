Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi Projesi (OTİGED) çerçevesinde otizmli gençlerin üreterek istihdama katılmaları hedefleniyor.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse ediliyor. Engelli vatandaşların üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesi için özellikle otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik destekli istihdam modelinin geliştirilmesi çerçevesinde proje ortakları bir araya getirildi. Otizm konusunda kendi çalışma alanlarında faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası proje ortakları bir araya geldi. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dünya ülkelerinde var olan temel sorun üzerine proje oluşturuldu.

Projenin koordinatörlüğünü Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üstlenirken, ortaklar ise Eker Süt Ürünleri, Maltepe Üniversitesi, Pandora X Yazılım, Amsterdam Autisme Academie (Hollanda), Aspire-Igen Group Limited (Birleşik Krallık), Vivre et Travailler Autrement (Fransa) oldu. Projenin iki temel hedef kitleye hitap etmesi planlandı. İlk hedef kitle otizmli bireyler, ebeveynleri ve diğer vatandaşlar, ikinci hedef kitle ise otizmli bireylerin istihdamı için çalışan iş koçları ve diğer profesyoneller. Tüm süreçler bu hedef kitleler özelinde detaylandırılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda çıktılar üretilecek.

OTİGED projesinin kapanış programı Bursa’da gerçekleştirildi. Programa Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Amsterdam Autisme Academie kurucusu Yavuz Kütük, Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu, Netlog İnsan Kaynakları Müdürü Gülşen Baş, Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Emin Okan Ermetin, İŞKUR Proje ekibinden Merve Başkurt’un yanı sıra davetliler katıldı.

“12 otizmli genç istihdam ediyoruz”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “2018 yılında Eker Süt Ürünleri olarak otizmli gençlerin istihdamı ile ilgili bir proje yaptık. Bugün itibari ile fabrikamızda 12 otizmli genç istihdam ediyoruz. Bu süreci yaparken birçok farklı kurumdan ve dernekten istek aldık. Özellikle eş zamanlı başlayan İŞKUR’un çalışmasıyla OTİGED projesiyle çalışan otizmli gençlerimize eşlik eden iş koçlarının gelişim süreci üzerinde bir çalışma başlatıldı. OTİGED projesinde yurt dışından İngiltere, Hollanda, Fransa ve Türkiye İŞKUR önderliğinde böyle bir proje gerçekleştirildi. Bu sürecin sonunda bugün kapanış toplantısını yapıyoruz. Bu çalışmaların çıktıları üzerinden geçiyoruz. Çünkü iş koçları olmadan otizmli gençlerin iş hayatında çalışmaları oldukça zor. Ancak bu iş koçlarının çok iyi altyapı ile desteklenmesi gerekiyor. Toplumumuzda nöroçeşitlilik kapsayıcılık çerçevesinde bizlerden farklı, tüm bireyleri içinde barındıracak istihdam ortamları sağlamamız lazım. OTİGED projesi ile iş koçlarının eğitimlerini sağlayarak bu istihdam ortamının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Bu projenin sonunda temel amacımız fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlere iş istihdamı projesini çoklayarak Türkiye’de birçok kuruluşta da örneklenmesi için doğru bir modeli oluşturmak. OTİGED projesi de bu modelin sağlam ayaklara basarak genişlemesi ve yaygınlaşması için çok önemli çıktılar ve veriler sağlıyor” dedi.

İŞKUR proje ekibinden Merve Başkurt, proje ortakları ile güzel bir çalışma yaptıklarını ve otizmli gençlerin istihdamlarına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Gidilmesi gereken yollar var”

Amsterdam Autisme Academie kurucusu Yavuz Kütük ise, dezavantajlı grupların istihdam sürecinin büyük önem arz ettiğini anlatarak, “Türkiye’nin bu anlamda alması gereken birçok yol bulunuyor. Yıllardır Hollanda’da yaptığımız çalışmalar ve uygulamalar bize gösteriyor ki doğru yöntem, metot ve doğru konularda yapılan her çalışma hedefine ulaşıyor” dedi.

“Destekler sonucu otizmli gençler çalışabilir duruma gelecek”

Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, hiçbir gencin geride kalmaması gerektiğini dikkat çekerek, “Bu gençlere bağımsız yaşam alanları hazırlamamız gerekiyor. Bireyi ele alarak toplum yaşamına kadar onları götürmemiz gerekiyor. Bunun da şartları bizim sunacağımız desteklerdir. Hafif destek sunacak gençlerin yanı sıra, yoğun desteğe ihtiyacı olan gençlerimiz de olacak. Ama bu destekler alındıktan sonra otizmli gençler çalışabilir durumuna gelecektir” diye konuştu.

“Türkiye’de 2 buçuk milyon otizmli olduğu tahmin ediliyor”

Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Emin Okan Ermetin de kısa bir sunum yaptı. Ermetin, otizmlilerin iş konusunda genelde göz ardı edildiğini söyleyerek, “Türkiye’de 2 buçuk milyon otizmli olduğu tahmin ediliyor. İstihdamda ise gidilecek çok yolumuz var. Bu sadece kişi olarak değil, toplumumuz için de dramatik bir durum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, otizmli gençlerin iş dünyasında birçok zorlukla karşılaştıklarını belirterek, “Bunun en başında yanlış anlamalar ve önyargılar geliyor. Bu yanlış anlamalar otizmli gençlerin yeteneklerini göz ardı etmemize ve onların potansiyellerini tam olarak keşfetme fırsatını kaçırmamıza neden oluyor” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da, engelliler için yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi. Yıldız, engellilerin topluma kazandırılması için yaptıkları etkinliklerde hem ailelerin hem de kişilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Zenginlik bunlara sahip çıkabilmektir”

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, “Dünya çok ciddi değişiyor. 10 bin yıllık insanlık tarihinin 50 yılını yaşadık ama belki insanlık tarihinin en seçkin grubuyuz. Bilgi, üretim ve yaşam standartları bakımından şanslı durumdayız. Kadınınıza, çocuğunuza, engellinize, yaşlınıza değer vermiyorsanız, sahip olduğunuz doğal kaynakların hatta paranın bile önemi kalmıyor. Zenginlik bunlara sahip çıkabilmektir” dedi.

Otizmli Bireyler İş Gücünde (OBİG) müzik grubu mini bir konser verdi. Konserde bilinen türküler hep bir ağızdan söylenirken, dinleyicilerden tam not aldı. Mini konserin ardından sunucu Yekta Kopan moderatörlüğünde panele geçildi. Panelin konuşmacıları Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu, Netlog İnsan Kaynakları Müdürü Gülşen Baş. engellerin sorunlarını ve istihdama nasıl kazandırılması gerektiğini anlattı.

Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası’yla konserler veren otizmli başarılı müzisyen Cem Vardarcı da keman ve piyano dinletisi sundu.