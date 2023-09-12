Bursa’da park halindeki araçları kontrol eden şüpheli, gözüne kestirdiği mini kamyonetin içine girip değerli eşyalar bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir şüpheli yolda yürüdüğü esnada park halindeki hafif ticari aracı fark etti. Soğukkanlı şüpheli hemen araca yönelerek kapıyı açtı. Araç içerisinde bulduğu ve içinde değerli eşyalar olan çantayı alarak dışarı çıktı. Oto faresinin o anları güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.