Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir oto galeri, otomobille gelen kişi veya kişiler tarafından kurşunladı. Oto galerinin saldırı anında açık olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Myz Oto Galeri’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille gelerek, oto galeriyi kurşunladı. Kurşunların hedefi olan dükkanın camı kırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçtı. Galerinin içinde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 mermi çekirdeği bulundu.

Polis kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.