Kırsal Tahtaköprü mahallesinde park halindeki özel halk otobüsü cayır cayır yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay dün gece saat 05.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Bayram'a ait 16 TH 098 plakalı özel halk otobüsünden alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin otobüsü sardığını göre sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen özel halk otobüsü çıkan yangında küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.