Bursa’da açık kasa kamyonetle gelen bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kişiyi gören bir grup genç, açık kasa kamyonetle gelip bir süre durdu. Aracın kasasından yangın tüpü çıkaran kişiler durakta bekleyen şahsın yüzüne yangın söndürme tüpü sıkarak tozu dumana kattı. Hızla olay yerinden kaçan kişiler kameraya yansırken, o anlara kimse akıl sır erdiremedi.