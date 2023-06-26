Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, duraktaki otobüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki 6 kişilik aileden 3 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilin içerisinde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ailede 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.’nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi çeşitli hastanelerin morglarına götürüldü. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobilde yaklaşık 70 metre fren izi olduğu tespit edildi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.