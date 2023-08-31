Belediye otobüsünde meydana gelen olayda, kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yolcuların dikkati sayesinde fark edilen bu tatsız durum, şahsın kadınların giyim tarzına yönelik olumsuz bir ifade kullanmasıyla daha da tırmandı. Yolcuların tepkisi üzerine polis çağrıldı ve olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Şahıs, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" şeklindeki ifadesiyle dikkat çekti. Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.