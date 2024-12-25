Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen şüpheli, ifadesinde pişman olduğunu dile getirerek, "Amacım onu öldürmek değil, korkutmaktı" şeklinde konuştu. Olay, 9 Ekim’de Karamürsel’den İzmit’e giden bir özel halk otobüsünde yaşandı. Eşiyle birlikte yolculuk eden Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi durağında otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklandı. Yolcuların gözleri önünde gerçekleşen saldırı sonrası, zanlı arka kapıdan inerek kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toraman, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası polis ekipleri, zanlıyı başka bir otobüsle İzmit’e giderken Gölcük’te yakaladı ve mahkeme kararıyla tutukladı. Enes Yiğithan Toraman ile eşi Kübra’nın rızalarıyla kaçarak evlendikleri, bu durumun aileler arasında husumete neden olduğu ancak daha sonra barış sağlandığı ve çiftin bir bebeklerinin olduğu öğrenildi.

"Dayanamayıp onu bıçakladım"

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes Yiğithan Toraman’ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, tutuklu sanık Volkan A.’nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Enes’in yeğeni Kübra’nın eşi olduğunu söyleyen Volkan A., "Enes ile Kübra’nın evlilikleri sıkıntılıydı ve bu nedenle ayrıldılar ancak daha sonra barıştılar. Olay günü Kübra’nın Enes ile barışmasının Kübra’nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için Enes’in iş yeri olan Karamürsel’e gittim. Enes’in iş yerinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğim yeri bir süre aradım, bulamayınca Karamürsel’den İzmit’e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Yiğit’i görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi, dayanamayıp onu bıçakladım" dedi.

"Korkutmak istedim"

Enes Yiğithan Toraman’ın tabanca taşıdığını ve bu sebeple korktuğunu iddia eden Volkan A., "Ben de Karamürsel’e giderken yanıma bıçak aldım. Bıçağı, İzmit’te bir çay ocağından bıçağı almıştım. Bıçakladıktan sonra kaçtım, başka otobüse binmeden önce yeğenimin babası Ali Bilge’yi arayıp Enes’i yaraladığımı söyledim. Bunu söylememin nedeni Enes’in ailesinin Kübra’ya zarar vermesinden korktuğum içindi. Tekrardan İzmit’e gitmemin nedeni ise ailemle vedalaşmaktı ancak kolluk kuvvetleri beni yakaladı. Karamürsel’e gideceğinden arkadaşım H.Ç.’nin haberi vardı. H.Ç.’ye de yeğenimi merak ettiğimi, bu sebeple Karamürsel’e gideceğimi söylemiştim. Maktulün ailemi ve yeğenimi tehdit etmesi, yeğenim ve ailemin Enes’ten korkup onun tehditleri önüne geçememesi nedeniyle kendisini bıçakladım. Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu. İddianamede sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.