Bir de şunu hayal edin; karşısına oturduğunuz robot size isminizle hitap ediyor. Sizde daha samimi ve şaşırtıcı olmazmıydı? Bu, ‘Sevgili Misafir’ veya ‘Merhaba’ ile başlayan e-posta almak gibi soğuk ve samimiyetsiz değil. Peki otomatik e-posta robotunuzu misafirlerinizle daha etkili bir etkileşimde bulunacak şekilde nasıl programlayabilirsiniz

Kişiselleştirilmemiş e-postalar, gerçeklikten ziyade bir oksimoron gibi geliyor ve insanlar bunu artık samimi bulmuyorlar. Otelinize check-in yapan her konuk için bir “hoş geldiniz” ve “teşekkür” e-postasının gerçekçi olmadığını biliyoruz. Fakat bu e-postaları kişiselleştirerek gönderdiğiniz zaman inanılmaz pozitif etkiler yaratabilirsiniz

Otelinizde konaklayan her misafirinize, onların tercihlerini anlayabileceğiniz e-postalar gönderebilirsiniz. Bu sayede gelecek olan misafirinize otelinizi yeniden pazarlamış olursunuz. Doğrudan rezervasyonları ve marka sadakatini artırmak için misafirlerinizle kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı e-postalarla iletişime geçerek onlara sunacağınız otel olanaklarına teşvik edin

Nasıl mı? İşte böyle:

Segmentasyon

Segmentasyon e-posta gönderimi için çok önemlidir. Tüm kitlenize tek tip e-posta göndermenin tuzağına düşmeyin. Amaç misafirlerinizle etkileşim kurup bağlılıklarını artırmaktır. Bu nedenle ilgili olmak önemlidir. Kitlenizi daha küçük, daha spesifik gruplara bölün (demografik bilgiler, ilgi alanları ve tercihler gibi). Bu küçük segmentlere hitap eden kampanyalarla otelinizi tanıtın.

Konaklama Öncesi

Misafirlerinize giriş öncesi atacağınız e-posta ile onlara yaşayacakları deneyimden bahsedin ve heyecanlandırın

Rezervasyon sadece bir başlangıçtır. Asıl pazarlama şimdi başlıyor. Farkındalık yaratın ve misafirlerinizi kişiselleştirilmiş bir teklif veya indirimle bilgilendirin. Bu, aynı zamanda, hizmetlerinizi teşvik etme ve şartlarınıza göre rekabette farklılık yaratma imkanı sunar . Yani konuklarınıza doğrudan otelinizle birlikte rezervasyon yapmanın avantajlarını özel olarak göstermek için giriş öncesi e-posta gönderim avantajını kullanın

Konaklama Sırasında

Bu misafir daha önce konakladı mı? Otelinizi ne sıklıkla ziyaret ediyor? Konaklamaları sırasında ne kadar harcıyorlar? İşte tüm bu sorular misafirinizi ne kadar tanıdığınızla alakalıdır. Eğer bu soruların cevabını biliyorsanız çok şanslısınız. Çünkü onlara her konaklamalarında daha fazla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilirsiniz. Misafirlerinizle alakalı bilgi biriktirmek için tasarlanmış uygulamalara buradan göz atabilirsiniz.

Misafiriniz her geldiğinde aynı restorantı mı tercih ediyor? O zaman otelinize giriş yaptığında kendisine bu restorant için rezervasyon yaptırmayı önerebilirsiniz. Bunun haricinde otelinizde veya çevrenizde yer alan etkinliklerden de bahsedip, misafirinizin otelinizle ilgili daha fazla etkileşim kurmasını sağlayabilirsiniz

Konaklama Sonrasında

Sizi unutmalarına asla izin vermeyin. Konaklamadan sonra gönderilen mesajlar, bir konuğun konaklamasının etkisini ölçmek için mükemmel bir yoldur. Konaklama sonrası göndereceğiniz e-postalarla yorum yazabileceği sitelerde sizin için olumlu düşüncelerini paylaşmalarını talep edebilirsiniz. Ancak her bir misafirinizin geribildirimlerinin uygun şekilde cevaplandığından emin olunuz. Örneğin, memnuniyet seviyesi düşük bir misafinize çıkış sonrası göndereceğiniz “Geri Bildirim Talebi” içerikli e-posta olumsuz sonuçlar doğurabilir. Eğer bir misafirinizin sorunu varsa bu muhakkak otelinizden ayrılmadan konuşulup giderilmesi gerekmektedir.

Başarılı bir konaklama sonrası e-posta kampanyasının bir “teşekkür e-postası” ile bitmemesi gerektiğini unutmamak gerekir. Otelinizdeki deneyimlerini hatırlatmak ve onlara özel bir teklifle geri dönme konusunda teşvik etmek için konuklarınızı tekrar e-postayla takip edin.