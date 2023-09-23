Bu yıl 6. sı düzenlenen R+T Turkey Uluslararası Güneşten Korunma ve Otomatik Kapı Sistemleri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’ nde 11 bin metrekarelik alanda 6 binden fazla ziyaretçi ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - R+T Turkey Fuarı hedef olarak belirlediği uzak pazarlara ulaşarak, Türk üretici firmaları ile uzak pazarlar arasında bir bağ oluşturdu. 128 katılımcı firma sektörde daha önce sergilenmemiş pek çok ürünü ziyaretçilerine sundu. Türk patentli uzak kumandalı perdeler, haşereden koruyan perde sistemleri, 10 newtonluk perde motorları, tente, panjur, pergole, dış gölgeleme sistemleri başta olmak üzere bir çok ürün ilgi çekti.

ABD, AVUSTRALYA VE MALEZYA ZİYARET EDEN UZAK ÜLKELER ARASINDA İLK ÜÇTE

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop: “Bu yıl 6.sını gerçekleştirdiğimiz fuarımızda 90 ülkeden satın almacıları fuarımızdaki katılımcılar ile bir araya getirdik. Türkiye’nin yanı sıra; Romanya, Polonya, Bulgaristan, Sırbistan, Çin, Rusya, Avusturya, Almanya, Hindistan ve İran ziyaret eden ilk on ülke arasında yer aldı. Bunun yanısıra Amerika, Avustralya ve Malezya başta olmak üzere bir çok uzak ülkeden ziyaretçileri getirerek “uzak ülkeler” hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. R+ T Turkey özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için endüstrinin değerli bir buluşma noktası olma konusundaki benzersiz konumunu bir kez daha teyit etti“ dedi.

Altıntop, Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkelere yönelik ihracatı artırma stratejileri kapsamında harekete geçerek düzenledikleri fuar kapsamında çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

R+T Turkey Proje Müdürü Manuela Keller: 2023 senesinde fuarımıza katılan uluslararası firmalarda artış oldu. Toplam katılımcımızın yüzde 40’ı Almanya, Çin, İtalya, Güney Kore ve Romanya’dan. R+T Turkey bir kez daha uluslararası firmaların bir araya geldiği güçlü bir platform olma özelliğini teyit etti. Olumlu yönde ivme kazanmaya devam ediyor“ açıklamasında bulundu.