Bilecik’te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; sanayi alt geçidinden Barış Sokak istikametine seyir halindeki 11 AAB 941 plaka otomobil sürücüsü E.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.