Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin cipe arkadan çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada, cipte yolcu olarak bulunan bir vatandaş yaralandı.

Kaza, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1137. Sokak ile Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.G. idaresindeki 41 US 075 plakalı Nissan marka cip sokağa dönmek istediği esnada Ö.F.K. idaresindeki 77 DT 142 plakalı Skoda marka otomobil cipe arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlar savrularak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Cipte yolcu olarak bulunan M.İ.’nin yaralı olduğu tespit edilerek sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.