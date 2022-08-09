Otomobil çöp kamyonuna çarptı

Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, çöp kamyonuna çarptı, temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mimar Sinan bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Ş. yönetimindeki 16 LUR 29 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Mustafa T. yönetimindeki 16 Y 9628 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla hastaneye gitmeyi reddedince, ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.