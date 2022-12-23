Otomobil hırsızları tutuklandı

İnegöl de çaldıkları otomobille polisin takibi sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde park halindeki 16 RBA 62 otomobil, 2 şahıs tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş ekipleri ilçe genelinde araştırma yaptılar. Yapılan takip sonucu ekipler, aracı İnegöl-Yenişehir yolu kenarında ki toprak yolda fark ettiler. Kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Şüpheliler İhsan V.(26) ve Erol U.(25) yakalanarak gözaltına alındılar.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.