Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ortaköy caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Elilevi(15) yönetimindeki elektrikli bisiklet, park halindeyken geri manevra yapan sürücü Hacı halil D. yönetimindeki 38 NE 395 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.